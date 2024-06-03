“stc” تدرس شراء يونايتد جروب

كشفت مصادر أن مجموعة “stc” في مرحلة مبكرة من دراسة إمكانية التقدم بعرض لشراء شركة يونايتد جروب الأوروبية للاتصالات والخدمات التلفزيونية المدفوعة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”رويترز” أن، “إن بي.سي بارتنرز” البريطانية التي استحوذت على يونايتد جروب في عام 2019 تعمل حاليا مع مستشارين بشأن عملية بيع من المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة، مبينة أن “stc” السعودية في مرحلة مبكرة من العمل على هذه الصفقة والتي قد تؤدي أو لا تؤدي إلى تقديم عرض رسمي.
وقدرت المصادر أن الصفقة ربما تصل بقيمة يونايتد جروب إلى نحو 8 مليارات يورو (32.5 مليار ريال) شاملة الديون، لافتين الانتباه إلى أن الصفقة غير مؤكدة بعد وربما لن تتم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “stc” استحوذت العام الماضي على حصة 4.9 % في شركة تليفونيكا الإسبانية، مع إمكانية زيادتها إلى ما يقرب من 10 %. كما استحوذت شركة توال التابعة لها على أصول أبراج الاتصالات التابعة ليونايتد جروب في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا. وفي حال توصل “stc” إلى صفقة لشراء يونايتد جروب، فإن ذلك سيعزز توسعها في قطاع الاتصالات الأوروبي.