جِيلّ رجالي لمنع الحمل

أظهرت دراسة طبية حديثة، أن “جِيلّاً” جديدًا للرجال يمكنه تحديد النسل، عبر تقليل إنتاج الحيوانات المنوية، وتبدأ فعاليته بعد 8 أسابيع.
وأوضحت دراسة نفذها أطباء بريطانيون، أن الجِيلّ يبدأ مفعوله خلال ثمانية أسابيع فقط، وهو وقت أسرع من أي وسيلة ذكورية أخرى لمنع الحمل تعتمد على الهرمونات.
واكتشف الباحثون أن الجيل، الذي يتم دهنه على الذراع والكتف، يجمع بين اثنين من الهرمونات “خلات سيجيستيرون” وهرمون التستوستيرون، اللذين يعملان معًا على تقليل إنتاج الحيوانات المنوية. وفق “أخبار 24”.
ووفق الدراسة، قام 222 رجلاً بدهن الجيل مرة واحدة يوميًا على كل كتف، وخضعوا لاختبارات تقيس عدد الحيوانات المنوية كل أربعة أسابيع، واتضح أن 86% منهم أنتج مليون حيوان منوي أو أقل لكل مليلتر من السائل المنوي.