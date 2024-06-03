تحذيرات من أداة “لقطات الشاشة” بمايكروسوفت

حذر خبراء من أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركة مايكروسوفت، تعمل على أخذ “لقطات من الشاشة” بشكل تلقائي، وتسجيل هذه الصور في ذاكرة الجهاز، تُعرف باسم “RECALL”.
وأكد الخبير التكنولوجي في شركة Bores Group الاستشارية، جيمس بور، لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن هذه الأداة “يمكن أن تلتقط معلومات لا يجب حفظها”، مثل كلمات المرور أو تفاصيل بطاقة الائتمان أو بيانات تسجيل الدخول.
وأضاف أنه من المهم أتمتة هذه الأداة، ومن ثم إتاحة إمكانية تنشيطها أو إلغائها حسب رغبة المستخدم.
من جانبه، رأى مستشار الذكاء الاصطناعي والخصوصية الدكتور كريس شريشاك، أن هذه الأداة تمثل “كابوسا يهدد الخصوصية”.
وقال “شريشاك” لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن مجرد التقاط لقطات الشاشة أثناء استخدام الجهاز، يمكن أن يكون له تأثير مخيف على الناس، خاصةً إذا وقع الكمبيوتر في يد أشخاص آخرين، قد يسعون للوصول إلى معلومات عن المستخدم. وفق “أخبار 24”.
وتقوم الأداة الجديدة، بأخذ “لقطات شاشة” لجهاز الكمبيوتر تلقائيًا كل بضع ثوانٍ، ويمكن للمستخدم تصفحها لاحقًا.
وكانت مايكروسوفت أكدت أن لقطات الشاشة مخزنة محليًا على جهاز الكمبيوتر، ولا يمكن لموظفي الشركة أو أي متسلل عن بعد الوصول إليها.