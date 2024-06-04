محفظة Nusuk Wallet لخدمة الحجاج والمعتمرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالتعاون، مع البنك الأهلي السعودي المحفظة الرقمية الدولية “Nusuk Wallet”، وتعد الأولى من نوعها في العالم لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وتعد المحفظة وسيلة مريحة وآمنة لحفظ وإدارة أموال ومصروفات ضيوف الرحمن، معتمدة على بنية تحتية مصرفية فريدة ومتقدمة، ويشغلها البنك الأهلي السعودي من خلال علامتها التجارية “NEO”، مما يتيح للحجاج والمعتمرين تجربة مالية سلسة وآمنة أثناء تأديتهم للمناسك وزيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وجرى تدشين محفظة “Nusuk Wallet” بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كما تستخدم المحفظة أحدث التقنيات الناشئة وتقنيات التشفير لضمان أعلى معايير الأمان للمعاملات المالية للمستخدمين، فيما يعد هذا التعاون بين نسك والبنك الأهلي السعودي معيارًا جديدًا للابتكار في المنطقة.
ويعد هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال الخدمات التقنية، حيث جمعت المحفظة بين التقنية الحديثة وحاجات المستخدمين، وتكامل أحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي، والتشفير، والتحقق من الهوية البيومترية، بالإضافة إلى التقنيات المتقدمة مثل API وSDK المدمج، كما أنها تُعتبر أول محفظة رقمية مضمنة مفتوحة المنظومة (open loop) داخل تطبيق في العالم.
وتمثل هذه الخطوة بداية لتغيرات كبيرة سنشهدها في الفترة القادمة، وتهدف المحفظة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتوفير حلول مالية آمنة ومبتكرة للدفع، ما يتماشى مع رؤية المملكة لبناء اقتصاد رقمي قوي وآمن. وفق “أخبار 24”.
وشكر وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، جميع الجهات المعنية التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع، مؤكدا على التزام كل من البنك الأهلي السعودي ونسك (وزارة الحج والعمرة) بتوفير حل مالي موثوق للحجاج والمعتمرين.