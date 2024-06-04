أكوا باور تبيع 30% من حصتها في “رابغ العربية”

وقعت شركة أكوا باور، اتفاقية لإتمام صفقة بيع 30% من حصتها في شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء إلى شركة حصانة الاستثمارية، بقيمة 844 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن حصتها الفعلية في المشروع تبلغ 99% قبل هذه العملية، مبينة أن القيمة الدفترية للأصل تبلغ 731 مليون ريال، مبينة أن الصفقة تأتي كجزء من hستراتيجية أكوا باور لتدوير رأس المال.
وأشارت إلى أن شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (راوك) هي محطة مستقلة لإنتاج المياه والكهرباء والبخار، وتقوم بتزويد المرافق الأساسية بشكل حصري لمجمع بترو رابغ للبتروكيماويات. توجد اتفاقية شراء طويلة الأجل مع المتعهد بترو رابغ.
وتوقعت، تحقيق مكاسب من هذه العملية وسيتم احتسابها في تاريخ إغلاق المعاملة، مضيفة أن مساهمة شركة (راوك) في صافي دخل المجموعة سوف تنخفض بشكل متناسب بعد إتمام عملية البيع. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة، مؤكدة أن نقل الأسهم يخضع إلى استيفاء الشروط في اتفاقية شراء الأسهم.
وبينت أن أطراف الصفقة تتمثل في الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة، وشركة الواحة باور وان للطاقة والمياه التقليدية، وشركة التأمينات للمشاريع الاستثمارية المحدودة.