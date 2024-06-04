الشورى يطالب “الخطوط” بإلغاء رسوم اختيار وتعديل المقعد

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، بمراجعة بعضالسياسات والاشتراطات والتي تتعلق برسوم الحجوزات ومنها إلغاء رسوم اختيار وتعديل المقعد،وتحديث استراتيجية (تألق) بما يتوافق مع عدد مبادراتها ويحقق مستهدفاتها، وإعادة جدولةالرحلات الداخلية المباشرة بين مختلف مناطق المملكة بما يسهم في تقليل الازدحام فيمطارات المدن الرئيسة، وتقليص ساعات الانتظار ورفع مؤشر قياس رضا المستفيدين عن الخدماتالمقدمة.
وفي جلسة المجلس العادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، طالب وزارة التعليم بالتنسيق مع مجلس شؤون الجامعات والجهات ذات العلاقة بدراسة قبول التحاق الطلاب للدراسة عن بُعد في الجامعات العالمية المعتمدة للابتعاث وذات التصنيف العالي في المؤشرات العالمية، مع وضع معايير وضوابط للقبول، والتنسيق مع الجامعات لإعادة النظر في نسب القبول التي تفرضها الجامعات لاختبار القدرات والتحصيلي.
كما أصدر المجلس قراراً خلال هذه الجلسة بشأن التعليم طالب فيه الوزارة بوضع آلية عمل منظمة وإجراءات مالية وإدارية تسهم في رفع كفاءة عمل المشاريع وضمان عدم تعثرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات وخطة عمل لأنسنة وتنظيم المحيط الخارجي للمباني التعليمية؛ بما يضمن سلامة منسوبيها ومرتاديها.
وطالب بوضع الآليات المناسبة لتنظيم “التقاعد النشط” لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية؛ أسوةً بالممارسات العالمية في الجامعات، ودراسة العودة المقننة للقبول في برامج كليات التربية بالجامعات السعودية؛ بما يضمن تأصيل مفاهيم تمهين التعليم، والارتقاء بمستوى جودة مدخلاته ومخرجاته، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لوضع آليات لتسريع حصول جميع المدارس الأهلية على الاعتماد المدرسي وشاغلي وظائفها التعليمية على الرخص المهنية، ووضع استراتيجيات تطويرية لتعزيز مهارات القراءة والفهم القرائي لدى طلاب التعليم العام.
واستعرض المجلس التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعا لمراجعة شروط الحصول على الضمان المطور وبخاصة ما يتعلق بالأيتام أو الأسر التي لا تمتلك ما يثبت ملكية منازلهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى تبني أهداف ومؤشرات قياس محددة لتحقيق ارتفاع فعال في مستوى التوطين في كافة المناطق وتحسين جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، والعمل على التوسع في برامج التدريب النوعي والتطوير لموظفي الجمعيات الأهلية وقياس أثرها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى دراسة تطوير السياسات والبرامج العمالية؛ لتعزيز التنوع الثقافي في بيئة العمل وإبراز الهوية الثقافية الوطنية، بما يسهم في تحفيز الإبداع والابتكار وزيادة الإنتاجية، وتقييم مبادرات التحول في سوق العمل، ووضع الحلول الناجعة لمواجهة التحديات المحتملة.
وفي الشأن الثقافي طالب وزارة الثقافة ممثلة في هيئة المتاحف بإعادة النظر في هويات المتاحف الإقليمية في مناطق المملكة، وعدم حصرها في جانب واحد، ومراعاة تنوع وتعدد إرثها التاريخي والمتحفي، داعياً الوزارة ممثلة في هيئة الأزياء وهيئة المتاحف إلى التنسيق للعمل على إنشاء متحف وطني للأزياء التقليدية في المملكة، يبرز التنوع، ويكون مصدراً ملهماً للتصميمات الحديثة.
وأكد المجلس بأن على الوزارة ممثلة في هيئة الفنون البصرية العمل على توزيع جهودها، وتوسيع نطاق برامجها ومبادرتها ليشمل جميع مناطق المملكة، وإنشاء صالات عرض ومعارض سنوية في كل منطقة، وحث الهيئات الثقافية التابعة لها على استكمال البنية التشريعية المنظمة لعملها وعمل قطاعاتها؛ بما يمكنها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها، ويحول دون تداخل الاختصاصات.
وأصدر المجلس قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه طالب فيه بالعمل على تطوير آليات التوظيف – بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة – بما يتناسب مع الدور الكبير للهيئة، ويحقق مستهدفاتها ضمن رؤية السعودية 2030.
وفي الشأن البيئي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية طالب فيه المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها تطوير الآليات التي تسهم في تعزيز قدراته وتحقيق مستهدفاته في مجال الصحة الحيوانية، كما طالب المركز تكثيف جهوده التوعوية بأساليب الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية عبر موقعه الإلكتروني وحساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي الشأن التعليمي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1444/1445هـ وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات حيث طالب المجلس بدراسة إعادة التدريب لبرامج البكالوريوس في الكليات التقنية للتخصصات التقنية والمهنية وفق ضوابط محددة تضمن جودة التدريب والمخرجات، وعقد شراكات استراتيجية مع سوق العمل تركز على التدريب الثنائي والتنسيق المتبادل لتتواءم مخرجات برامجها مع سوق العمل. وفق “أخبار 24”.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام أبدى الأعضاء عدداً من الملحوظات والآراء بشأنه، وأشار إلى أهمية أن تعمل وزارة الرياضة على الاستثمارات ذات العوائد المجزية من خلال التسويق الرياضي لما له من أثر بالغ الأهمية في تنويع المصادر وتعدد الاستثمارات، والعمل على دراسة الصورة التي تتكون عن المنظومة الرياضية في وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وأثرها الكبير على الرياضة السعودية.