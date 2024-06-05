زيادة إنفاق المستهلكين 36% الأسبوع الماضي

شهد الأسبوع الماضي زيادة ملحوظة في الإنفاق على المطاعم والمقاهي والأطعمة والمشروبات والاتصالات والملابس والأحذية عبر نقاط البيع بزيادة قدرها 4 مليارات ريال بنسبة 36%، مقارنة بالفترة من 19 مايو إلى 24 من الشهر ذاته.
وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 26 مايو – 01 يونيو 2024م ,219 مليون عملية، بقيمة 15.22 مليار ريال بنسبة ارتفاع 36%، مقابل 11 مليار ريال عن المدة من 19 مايو إلى 25 من الشهر ذاته.
وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما” في تقريره الأسبوعي لنقاط البيع، أن الإنفاق على الملابس والأحذية بلغ 999 مليون ريال بزيادة بنسبة 57%، ومواد التشييد والبناء 377 مليون ريال بزيادة 13%، والتعليم، 237.5 مليون ريال بزيادة 56%، والأجهزة الإلكترونية والكهرباء 313 مليون ريال بزيادة 30.5 %، ومحطات الوقود 974 مليون ريال.
وسجل الإنفاق على الفنادق 214 مليون ريال بانخفاض 5.5%، والمنافع العامة 94 مليون ريال، والمجوهرات 295 مليون ريال، والترفيه 323 مليون ريال بزيادة 38%، والمطاعم والمقاهي أكثر من مليارَيْ ريال بزيادة بنسبة 26%، والأطعمة والمشروبات 2.4 مليار ريال بزيادة بنسبة 44%، والاتصالات بقيمة 148 مليون ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 67 مليون عملية بقيمة 5 مليارات ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8 ملايين عملية بقيمة 515 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.8 مليون عملية بقيمة 549 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.