الاتحاد يُعلن تفعيل عقد شراء الغامدي والموسى

أعلن نادي الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، تفعيل بند شراء عقد اللاعب أحمد الغامدي من نادي الاتفاق وزميله سعد الموسى، بعد نهاية فترة الإعارة.
وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد دومينجوس اوليفيرا بأن هذه الخطوة جاءت بناء على قرار اللجنة الرياضية في النادي، بعد المستويات الجيدة التي قدمها اللاعبان خلال الفترة الماضية.
وكان اللاعبان أحمد الغامدي وسعد الموسى قد انتقلا في يناير الماضي لصفوف الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وشارك الغامدي مع الاتحاد في 27 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، وسجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين. وفق “سبورت 24”.