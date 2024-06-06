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جديد المحليات > سينوبك تمد خطوط غاز لـ”أرامكو” بـ1.1 مليار دولار
07/06/2024   12:01 ص

سينوبك تمد خطوط غاز لـ”أرامكو” بـ1.1 مليار دولار

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أعلنت وحدة خدمات تابعة لشركة سينوبك الصينية، اليوم (الخميس)، توقيع اتفاقية بقيمة 7.956 مليار يوان (1.1 مليار دولار) لمد خطوط أنابيب للغاز الطبيعي لصالح شركة النفط السعودية أرامكو.

وذكرت الشركة الصينية أن الاتفاقية نصت على أن تتولى سينوبك لخدمات حقول النفط عملية شراء المستلزمات والإنشاءات في إطار المرحلة الثالثة من شبكة الغاز الرئيسية في المملكة.

ومن المقرر أن تتولى سينوبك إنشاء أجزاء من شبكة الأنابيب تشمل خطوطاً رئيسية بأطوال إجمالية تبلغ 2630 كيلومتراً علاوة على خطوط فرعية بأطوال تبلغ 1340 كيلومتراً، والشبكة ضمن أهداف خطة أرامكو لتعزيز قدرات توزيع الغاز عبر المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تنص على أن تستكمل سينوبك أعمال الإنشاءات بحلول نهاية مايو 2027.

سينوبك تمد خطوط غاز لـ”أرامكو” بـ1.1 مليار دولار

جديد المحليات
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