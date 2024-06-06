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جديد المحليات > “تاسي” ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف
07/06/2024   12:02 ص

“تاسي” ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم (الخميس) على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% عند 11560 نقطة ( 7 نقاط)، وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال، في وقت ارتفعت الأسهم القيادية، وسهم مياهنا في أول يوم تداول.

وارتفع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1% عند 78.90 ريال. كما صعد سهم مياهنا، في أولى جلساته بالسوق بنسبة 30% عند 14.94 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 11.50 ريال وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 1 ريال.، حيث شهد السهم تداولات بلغت نحو 2.1 مليون سهم، وبقيمة 32 مليون ريال، تمت عن طريق 4.3 ألف صفقة.

وارتفع سهم أسمنت السعودية، بنسبة 4 % عند 44.85 ريال، عقب إعلان الشركة توزيعات نقدية على المساهمين، فيما كانت أسهم الراجحي، وفقيه الطبية، وأرامكو، والبنك الأهلي، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وفق “أخبار 24”.

في المقابل، تراجع سهم أكوا باور، بنسبة 1% عند 382.20 ريال، وهبط سهم الخريّف، بنسبة 8 % عند 157.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 200 ألف سهم، فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والخريف، وعذيب للاتصالات، والغاز، وصدر الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

“تاسي” ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف

جديد المحليات
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