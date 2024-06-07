تطمينات “أوبك+” تصعد بالنفط

صعدت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، بعدما أشارت تطمينات من السعودية وروسيا العضوين في “أوبك ” إلى الاستعداد لوقف زيادات الإنتاج أو إلغائها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.89 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربع سنتات إلى 75.59 دولار.
وقال إستراتيجي السوق لدى آي.جي ” يب جون رونغ”: إن أسعار النفط تمكنت من استعادة القوة خلال الأيام القليلة الماضية مستفيدة من تطمينات أوبك بشأن أحدث قرار متعلق بالإمدادات.
وتوقع أن تحوم أسعار النفط حول مستوى 76-80 دولارا إذ تحاول معنويات المستثمرين إيجاد الاستقرار انتظارا لمؤشرات على الخطوة التالية.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها -ومنهم روسيا- على تمديد معظم تخفيضات الإنتاج حتى عام 2025، لكنهم تركوا المجال مفتوحا أمام ثمانية أعضاء لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجيا.
من جهة أخرى يتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية في ظل تراجع الدولار وتوقعات المتداولين بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة قريبا. وفق “أخبار 24”.
واستقرت أسعار الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 2377.13 دولار للأوقية (الأونصة) حيث كسب المعدن نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2396.00 دولار.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 31.16 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.3 % إلى 1006.15 دولار وخسر البلاديوم 0.4 % إلى 925.75 دولار.