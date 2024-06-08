طرح الخطط الأمنية في الحج

تستعرض قيادة قوات أمن الحج في مؤتمر صحفي، اليوم (السبت)، الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية بالعاصمة المقدسة لموسم حج 1445 هـ.
ويشارك في المؤتمر مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وقائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، وقائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج، وقائد عام طيران الأمن اللواء طيار ركن عبدالعزيز بن محمد الدريجان، وقائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح بن سعد المربع.
وسبق أن استعرضت أمانة العاصمة المقدسة خطتها لحج العام الحالي، والتي سوف ينفذها 11.8 ألف موظف وعامل، وتشمل تجهيز 28 مركزًا للخدمات البلدية، موزَّعة توزيعاً جغرافيًّا بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتعمل على مدار 24 ساعة، ومزودة بكل ما تحتاجه من القوى العاملة والدعم اللوجيستي. وفق “أخبار 24”.