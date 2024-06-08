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جديد المحليات > “التجارة” تحيل مدير شركة للنيابة للاشتباه بـ”الاحتيال”
08/06/2024   8:49 ص

“التجارة” تحيل مدير شركة للنيابة للاشتباه بـ”الاحتيال”

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أحالت وزارة التجارة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة، بعد أن رصدت قيام الشركة بالتضليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية، وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي.

وأعلنت الشركة، عبر حسابات مشاهير منصات التواصل الاجتماعي “إكس” و”سناب شات”، دعوتها للاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد 30% سنويًا.

كما تبين وجود عدة مقرات فعلية للشركة ومقرات للشركة تم تأسيسها دون مزاولة أي أنشطة تجارية.

وحذرت “التجارة” من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، كما تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تحيل مدير شركة للنيابة للاشتباه بـ”الاحتيال”

جديد المحليات
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