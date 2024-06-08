نائب أمير مكة يتفقد العمل بصالات الحج

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، على سير العمل في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكذلك الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من جميع الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة في المطار لتسهيل إجراءات المسافرين.
وراجع الأمير سعود بن مشعل، أعمال منطقة الإجراءات الأمنية للمسافرين ومنصات الجوازات والبالغ عددها 143 منصة، ومنطقة الجمارك التي تضم 31 جهاز تفتيش جمركي، إضافةً إلى الجهات الأمنية والتشغيلية ومواقع الخدمات المختلفة بالمطار.
وتفقد أعمال المركز الصحي بصالات الحج والعمرة والمقدمة لضيوف الرحمن وجهوده في تكثيف التوعية الصحية للحجاج من خلال توزيع النشرات التثقيفية، وبث البرامج التوعوية عبر شاشات العرض في الصالات لرفع مستوى الوعي الصحي بين الحجاج وضمان التزامهم بالإرشادات الصحية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
كما زار نائب أمير مكة المكرمة، المنطقة المخصصة لمبادرة حاج بلا حقيبة، وتفقد مواقع الصالات المكيفة في المنطقة العامة، وكذلك مواقع الجهات الحكومية العاملة في المطار. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.