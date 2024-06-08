رصد 4700 مخالفة في مرافق ضيافة وفنادق بمكة

أسفرت الجولات الرقابية والتفتيشية لوزارة السياحة في مكة المكرمة، عن رصد أكثر من 4700 مخالفة في مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها، وذلك بالتزامن مع بداية موسم الحج لهذا العام.
وتأتي هذه الجولات المكثفة التي تجاوزت 4500 جولة، بتوجيه ومتابعة وزير السياحة أحمد الخطيب، حيث شملت الفنادق والشقق المخدومة وغيرها من المرافق بالعاصمة المقدسة.
وتركزت أغلب المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية التابعة للوزارة، في تدني مستوى النظافة والصيانة، بالإضافة إلى مزاولة النشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
ويعكس ذلك دور الوزارة الفاعل في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وفق “أخبار 24”.
كما تنوه الوزارة على أنّه يمكن لحجاج بيت الله الحرام، تقديم الاستفسارات والملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، عبر القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر التواصل مع المركز الموحد 930.