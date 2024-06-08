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جديد المحليات > وادي ضرك بالباحة.. لوحة جمالية ساحرة
08/06/2024   8:47 ص

وادي ضرك بالباحة.. لوحة جمالية ساحرة

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بين أحضان وادي ضرك بمنطقة الباحة، ترسم الطبيعة لوحة جمالية ساحرة، تجعل الوادي واحدًا من أهم المواقع السياحية وأبرزها بالمنطقة، حيث يتميز بجريان الماء مما جعله مقصدًا دائمًا للزوار.

وأصبح بطن الوادي ومنحدراته بساطًا أخضر يزدان بانسياب جداول المياه وترانيم خريرها الممتزج بتغاريد الطيور وحفيف أشجاره الباسقة، ونسائم شذى النباتات العطرية التي تعطر الأجواء.

وفي الوادي الذي يقع بمحافظة المندق، يمتزج جمال صخور الجبال التي شكلتها عوامل التعرية، بنقاء تربة الوادي، وجريان ينابيع المياه فيه واخضرار الأشجار المعمرة، التي تمتد على جانبي الوادي مما يوفر الأماكن المناسبة لمحبي الرحلات البرية.

كما يمتاز وادي “ضرك” كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار وخصوبة الأرض مما يضفي على المكان جمالًا طبيعيًا.

يمتاز وادي "ضرك" كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار و

يمتاز وادي "ضرك" كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار و

يمتاز وادي "ضرك" كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار و

يمتاز وادي "ضرك" كغيره من المواقع السياحية بمنطقة الباحة، بوفرة المياه وغزارة هطول الأمطار و

وفق “أخبار 24”.

وادي ضرك بالباحة.. لوحة جمالية ساحرة

جديد المحليات
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