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جديد المحليات > “السياحة”: 227 ألف غرفة مرخصة بمكة
08/06/2024   3:50 م

“السياحة”: 227 ألف غرفة مرخصة بمكة

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كشفت وزارة السياحة عن أعداد مرافق الضيافة الحاصلة على التراخيص اللازمة للتشغيل في مكة المكرمة، مبينةً أن عدد المرافق المرخصة في العاصمة المقدسة بلغ 816 مرفقاً بعدد غرف يصل إلى أكثر من 227 ألف غرفة .

وأوضحت الوزارة أن مرافق الضيافة المرخصة تضم 801 فندق، و 12 شقة مخدومة، و3 نزل سياحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الغرف في مرافق الضيافة التي حصلت على التراخيص ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م لتصل إلى 38% مقارنة لنفس الفترة من العام 2023م وذلك بالعاصمة المقدسة.

وتتماشى الزيادة في أعداد التراخيص لمرافق الضيافة في العاصمة المقدسة مع جهود الوزارة الساعية لضمان التزام المرافق بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتوفير كل سبل الراحة لهم من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يُسرٍ وطمأنينة، وذلك بالتزامن مع موسم حج هذا العام 1445هـ.. وفق “أخبار 24”.

“السياحة”: 227 ألف غرفة مرخصة بمكة

جديد المحليات
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