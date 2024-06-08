إطلاق أجير الحج والتأشيرات الموسمية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة “أجير الحج” وخدمة “التأشيرات الموسمية”، لتمكين العمل الموسمي للمنشآت والأفراد الراغبين في العمل خلال موسم الحج 1445هـ.
وتوفر خدمة “أجير الحج” للمنشآت إمكانية إصدار تصاريح العمل وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت، ويسمح لها بعرض الشواغر الوظيفية خلال موسم الحج عبر “باب أجير”، كما تتيح للباحثين عن العمل استعراض هذه الفرص والتقديم عليها.
وتسعى أجير الحج لتعزيز مرونة القوى العاملة ورفع كفاءتها في السوق، وتقديم حلول عملٍ مرنة، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.
وتُتاح الخدمة إلكترونيًا للمنشآت والأفراد عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من الخدمة 924 منشأة، أصدرت 11,715 تصريح.
وتتيح خدمة التأشيرات الموسمية الفرصة للمنشآت العاملة بموسم الحج في تغطية احتياجها من العاملين والإسهام في خدمة ضيوف الرحمن، حيث عملت الوزارة منذ وقتٍ مبكرٍ على إصدار التأشيرات الموسمية للمنشآت بشروط سهلةٍ وميسرة. وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد التأشيرات الموسمية الصادرة 42.8 ألف تأشيرة عمل موسمية لعدد من المهن المتنوعة، كما تقوم اللجان الرقابية التابعة للوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بالمتابعة المستمرة والتأكد من تطبيق المنشآت العاملة في موسم الحج لاشتراطات وأحكام اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة الموسمية، وموافقتها للأنظمة والتعليمات.