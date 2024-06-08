“الداخلية” ترحل 11.9 ألف مخالف بأسبوع

رحلت الجهات الأمنية 11.9 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط المخالفين التي أسفرت عن إيقاف نحو 13 ألف خلال الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الداخلية إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ نحو 13 ألف مخالفًا، منهم 8 آلاف مخالف لنظام الإقامة، و3.3 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و1535 مخالفًا لنظام العمل.
وأضافت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 815 شخصًا، 41% منهم يمنيو الجنسية، و54% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 75 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33.2 ألف وافد مخالف، منهم نحو 32 ألف رجل، و1215 امرأة.
وكشفت أنه تمت إحالة 26.2 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1964 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل نحو 11.9 ألف مخالف.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وفق “أخبار 24”.