“البحر الأحمر”: جولة ثالثة لدعم مشاريع الأفلام

أطلق صندوق البحر الأحمر الجولة الثالثة من دورته الرابعة، المكرّسة لدعم المشاريع في مرحلة التطوير، التي تستمر حتى 30 يونيو 2024.
ويستقبل الصندوق طلبات التقديم من مخرجين من أصول وجنسيات عربية وإفريقية، فاتحًا أبوابه للمشاريع الروائية الطويلة (التي لا تقلّ مدّتها عن 60 دقيقة) جنبًا إلى جنب مع المشاريع الوثائقية وأفلام التحريك.
ويُقدم الصندوق الدعم للمشاريع الجاهزة لإنتاجها والبدء بعمليات التصوير، التي تشمل الأفلام الطويلة (لا تقل عن 60 دقيقة)، سواء الروائية أو التحريك، والمسلسلات (25 – 59 دقيقة للحلقة)، من مخرجين عرب، أو من أصول عربية، أو من جنسية إفريقية، بالإضافة إلى الأفلام القصيرة (أقل من 60 دقيقة)، سواء الروائية أو الوثائقية أو التحريك، من مخرجين سعوديين.
ويُعَدّ صندوق البحر الأحمر قوة ديناميكية في عالم تمويل الأفلام العربية والإفريقية، ويعمل عَبْر أربع دورات، بما في ذلك دعم المشاريع في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج. وفق “أخبار 24”.
وساهم الصندوق بدعم أكثر من 250 فيلماً منذ نسخته الأولى في عام 2021 بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات لدعم صناعة السينما والشراكات مع مهرجانات أخرى حول العالم، وتقديم جوائز مالية للمشاريع الاستثنائية، داعيا الراغبين للتقديم للتسجيل عَبْر الرابط.