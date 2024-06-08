“البيئة” تدفع بـ 2000 موظف لتقديم خدمات المياه للحجاج

دفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال استعداداتها لخدمة الحجاج هذا العام، بأكثر من ألفي موظف لتقديم الخدمات المائية، حيث تجاوز معدل الضخ اليومي 750 ألف متر مكعب في مكة المكرمة، ويصل إلى مليون متر مكعب أوقات الذروة يومي عرفة والعيد.
وأوضح الوزير الدكتور عبدالرحمن الفضلي، أن كميات الخزن المائي وصلت إلى 3.2 مليون متر مكعب، مشيراً إلى تنفيذ نحو 4100 فحص مخبري يومي لضمان جودة المياه المقدمة، مع إطلاق 10 مشاريع تتجاوز قيمتها 158 مليون ريال لتطوير البنية التحتية ودعم الإمداد المائي.
وأكّد المهندس الفضلي، على المتابعة المستمرة لكافة إجراءات توفير العدد الكافي من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال الموسم، ومتابعة سير العمل في المحاجر الحيوانية والنباتية من قبل المختصين، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة داخل وخارج المنظومة البيئية لتسهيل دخول إرساليات المواشي الحية إلى المملكة.
ولفت إلى أن المنظومة تعمل أيضاً على دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات، بجانب اكتمال كافة الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ في العاصمة المقدسة من أجل استقبال حجاج بيت الله والمواطنين والمقيمين لتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى وتقديم أفضل الخدمات.
وأشار إلى أنه فيما يخص الرقابة الفورية على الأوساط البيئية ومن ضمنها مراقبة جودة الهواء، تم توفير 20 محطة رصد جودة هواء 15 ثابتة و5 متحركة في مكة والمدينة المنورة، مؤكدًا كذلك جاهزية المركز الوطني للأرصاد في متابعة أحوال الطقس والظواهر الجوية والتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع الجهات المستفيدة من معلومات الطقس الصادرة عن المركز.
وتابع بأن الوزارة تعمل على تطبيق نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، حيث يواصل المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) أعماله ومبادراته خلال الموسم، ويقوم بإجراء الجولات الميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتأكد من التزام جميع المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات. وفق “أخبار 24”.
وتنفذ منظومة البيئة والمياه والزراعة، خلال موسم حج 1445هـ؛ خطة تشغيلية مدروسة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة في موسم الحج، وأكملت جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات للحجاج في قطاعات المنظومة كافة.