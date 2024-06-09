نسب الملكية بـ”أرامكو” بعد الطرح الثانوي

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم (الأحد)، هيكل ملكية الشركة بعد الطرح الثانوي لأسهمها، وذلك وفقًا للتخصيص النهائي للطرح المسوّق بالكامل لـ 1.545 مليار سهم، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة، بتاريخ 9 يونيو 2024.
وأوضحت الشركة أن هيكل الملكية يتوزع على الفئات التالية: المستثمرين من المؤسسات الدولية نحو 0.73% من الأسهم المُصدرة، والمستثمرين من المؤسسات المحلية نحو 0.89% من الأسهم المُصدرة، والأفراد نحو 0.76% من الأسهم المُصدرة، فيما تشكّل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة نحو 97.62% من الأسهم المُصدرة.
والمستثمرون من المؤسسات الدولية والمحلية يشمل المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي. بينما المستثمرون الأفراد؛ فيشمل الأشخاص، بمن فيهم الاشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية (باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين)، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي و/أو الطرح و/أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.
وبالنسبة لملكية باقي أسهم الشركة، فهي تشمل الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، إضافةً إلى 163.76 مليون سهمًا مملوكة كأسهم خزينة. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، شهد السوق السعودي قبل افتتاحه اليوم (الأحد)، تنفيذ 1231 صفقة خاصة على أسهم الطرح الثانوي لشركة “أرامكو”، بقيمة إجمالية بلغت 42.10 مليار ريال.
وكانت أرامكو قد حددت أول أمس (الجمعة)، سعر الطرح النهائي لسهمها للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد عند 27.25 ريال، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص جميع الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد بحيث يعطى كل مكتتب ما لا يقل عن 10 أسهم، موضحة أن الطرح مثل طرحا ثانويا عاما لـ1.545 مليار سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.