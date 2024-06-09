رسالة جوال تحقق حلم “شيخ الدين” بالحج

“تم اختيارك لرحلة الحج”… رسالة جوال طرب لها القلب وسعد، وحملت بشائر الخير لمدير جمعية الحكمة الخيرية بدولة سيرلانكا الحاج محمد حسن شيخ الدين، الذي هلل وكبر عندما وردت إلى جواله تلك الرسالة النصية التي بشرته بأنه أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج.
“شيخ الدين” تلقى تلك الرسالة بمشاعر مفعمة بالفرح، ولِم لا؟ وقد أكرمه الله بزيارة أراضيه الطاهرة وأداء نسك الحج بضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد شيخ الدين، أن المسلمين في دولة سيرلانكا يتابعون بكل فخر جميع ما تقدمه المملكة من جهود بارزة لخدمة الإسلام والمسلمين وتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة ويعدونها الأخ الأكبر للمسلمين جميعًا.
وروى أنه تلقّي خبر انضمامه إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بسعادة بالغة، وأنه كان يتابع أخبار المملكة عبر منصة X حين أعلنت استضافة برنامج خادم الحرمين أكثر من 2.3 ألف حاج. وفق “أخبار 24”.
وأكمل: “حينها لهجت بالدعاء بأن يكرمني الله بالحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وما أن مرت ساعة حتى وصلتني رسالة نصية عبر الجوال بالموافقة على الاستضافة، فحمدت الله ولهج لساني بالتهليل والتكبير من شدة الفرح بعد أن كتب الله لي الذهاب إلى مكة المكرمة، مهبط الوحي، لأداء مناسك الحج”.
وثمّن شيخ الدين جميع الخدمات والتسهيلات التي لمسها منذ قدومه إلى أراضي المملكة، من تيسير وتسهيل الإجراءات بداية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حتى وصوله إلى مقر الاستضافة بمكة المكرمة، مؤكدًا أن هذه الاستضافة تعد امتدادًا للمكارم السخية لخادم الحرمين.