بلجيكا تُعول على دي بروين ولوكاكو في يورو 2024

مشوار كأس العالم 2022 الكارثي الذي شابته النزاعات الداخلية كان نهاية الطريق لمعظم أعضاء الجيل الذهبي لبلجيكا، لكن لاعبَين أساسيين، هما كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو، لا يزالان في الفريق الذي يضمّ العديد من الوجوه الجديدة.
بعد إحراز المركز الثالث في كأس العالم 2018 في روسيا، فشلت بلجيكا في تلبية التوقعات في قطر بفريق متقدمٍ في السن، ورافق اعتزال إيدن هازار رحيل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس قبل أن يحذو آخرون حذوه في الأشهر التالية.
قال دي بروين حينها إن بلجيكا “عجوز”، في الوقت الذي يقود المدرب الجديد الألماني-الإيطالي دومينيكو تيديسكو ابن الـ38 عاماً عملية ضخّ دماءٍ جديدة في الفريق، ولو أنه لا يزال يعتمد على لاعبين مخضرمين.
تأهلت بلجيكا في التصفيات من المجموعة السادسة من دون خسارة، وسجّل لها لوكاكو 14 هدفاً كأفضل سجلّ تهديفيّ للاعب في التصفيات، رافعاً رصيده إلى 83 هدفاً على المستوى الدولي خلف المجري فيرينتس بوشكاش (84)، قبل أن يتخطاه السبت بثنائية خلال فوز بلجيكا على لوكسمبورغ 3-0 ودياً، ويصبح ثاني أفضل هداف أوروبي وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو (128).
لم تخسر بلجيكا تحت قيادة تيديسكو في 13 مباراة، لكن قلّة من هذه المباريات كانت بمواجهة منتخباتٍ من الصفّ الأوّل في أوروبا.
كانت مكافأته عقداً لمدة عامين وقّعه في آذار/مارس ويستمرّ حتى كأس العالم 2026، لكن بطولة كأس أوروبا هذا الصيف ستعطي مؤشراً أفضل على قوة المنتخب الذي احتل صدارة تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا) بشكل متواصل بين عامي 2018 و2022 من دون أن يصعد إلى منصّات التتويج.
يوفّر يان فيرتونغن البالغ من العمر 37 عاماً وحامل الرقم القياسي في عدد المشاركات مع بلجيكا بـ154 مباراة، خبرة لا تُقدّر بثمن في الدفاع، لكن يغيب الحارس تيبو كورتوا الذي لم يشارك في معظم الموسم مع فريقه ريال مدريد الإسباني بسبب الإصابة.
الحارس البالغ 32 عاماً تعرّض لإصابةٍ في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى في آب/أغسطس 2023، ثم تمزّق في الغضروف في آذار/مارس الماضي.
على الرغم من عودته إلى الملاعب ومشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا في الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني، استبعد كورتوا نفسه من تشكيلة بلجيكا في كانون الأوّل/ديسمبر.
علاقته مع المدرب الجديد تُعدّ فاترة، بعدما فضّل الأخير عدم إعطائه شارة القيادة عقب غياب دي بروين للإصابة.
قال تيديسكو “كان صادقاً جداً معي. هو يعرف جسده. أن تلعب ثلاث أو أربع مباريات شيء، وأن تخوض كأس أوروبا شيئاً آخر”.
وأضاف “هو ليس جاهزاً لكأس أوروبا، وعلينا أن نخوض البطولة باللاعبين الجاهزين”.
ويبدو أن ماتس سيلز الذي انتقل إلى نوتنغهام فورست الإنكليزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي، سيكون الحارس الأساسي، وأمامه قلب الدفاع فاوت فاس الذي يشكّل ثنائياً صلباً مع فيرتونغن.
اقتنع لاعب الوسط أكسل فيتسل (35 عاماً) بالعودة من الاعتزال الدولي، في حين لم يتراجع توبي ألدرفيرلد عن قرار اعتزاله منذ انتهاء المشوار في كأس العالم 2022.
أوريل مانغالا (ليون الفرنسي)، أمادو أونانا (إيفرتون الإنكليزي) ويوري تيليمانس (أستون فيلا الإنكليزي) هم من بين الخيارات في وسط الملعب الذي يقوده دي بروين، على أملٍ من الجمهور أن يكون الأخير جاهزاً بشكلٍ كامل على الصعيد البدني.
سجّل صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنكليزي هدفاً في مرمى مونتنيغرو ودياً في الفوز 2-0 الأربعاء الماضي، في أول مشاركةٍ له منذ آذار/مارس 2023، وفي مباراته الـ100 دولياً.
غاب عن معظم مباريات التصفيات بسبب إصابة في العضلات الخلفية للفخذ التي كلفته النصف الأول من الموسم.
منذ عودته، بدا دي بروين بأفضل حالاته وسيواصل دوره كصانع ألعاب بلجيكا في بطولته الكبرى السادسة.
مع غياب هازار ودريس ميرتنز، واستبعاد ميتشي باتشواي، يجب على لويس أوبندا، شارل دي كيتلار، وجيريمي دوكو تحمّل المزيد من المسؤولية في الهجوم. وفق “سبورت 24”.
يحضر معهم لياندرو تروسار بعد موسمٍ رائعٍ مع أرسنال الإنكليزي، بالإضافة إلى جناح أيندهوفن الهولندي الشاب يوهان باكايوكو.