طقس شديد الحرارة على مكة والمدينة والرياض

وأوضح المركز، في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، أن الفُرصة لا تزال مُهيأة لتكوُّن السُحب الرعدية المُمطرة مصحوبة برياح نشِطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ 47 درجة في مكة المكرّمة، يليها المدينة المنوّرة والدمام بـ46 درجة لكل منهما، بينما في الرياض 45 درجة، وجدة 41 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.