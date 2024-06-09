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جديد المحليات > طقس شديد الحرارة على مكة والمدينة والرياض
09/06/2024   1:38 م

طقس شديد الحرارة على مكة والمدينة والرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، طقساً حاراً إلى شديد الحراة على مناطق مكة المُكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية.

وأوضح المركز، في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، أن الفُرصة لا تزال مُهيأة لتكوُّن السُحب الرعدية المُمطرة مصحوبة برياح نشِطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ 47 درجة في مكة المكرّمة، يليها المدينة المنوّرة والدمام بـ46 درجة لكل منهما، بينما في الرياض 45 درجة، وجدة 41 درجة مئوية. وفق “أخبار 24”.

طقس شديد الحرارة على مكة والمدينة والرياض

جديد المحليات
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