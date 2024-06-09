نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > كوليبالي يُحذر دي بروين ويتغنى بإنجاز الهلال
09/06/2024   4:23 م

كوليبالي يُحذر دي بروين ويتغنى بإنجاز الهلال

+ = -
51

حذَر كاليدو كوليبالي، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الهلال، البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدم التساهل في مستوى الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار كوليبالي في تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن دي بروين عليه أن يدرك أن الدوري السعودي لا يستهان به، إن أراد الانتقال إليه، مشددًا على قوة التنافس في المسابقة.

وعن مشواره مع الهلال قال كوليبالي:” صنعنا التاريخ بإنجاز الانتصارات الممتالية، ولم نفكر في الأمر إلا بعد أن حققنا 12 فوزًا”.

وواصل:” قررت الانتقال إلى الدوري السعودي بعدما شاهدت رونالدو وبنزيما وكانتي يتوجهون إلى هناك”.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه كان يتوقع الدوي السعودي سهلاً على مستوى المنافسة، ولكنه فوجئ بالمستويات الكبيرة للاعبين والأندية بشكل عام. وفق “سبورت 24”.

كوليبالي يُحذر دي بروين ويتغنى بإنجاز الهلال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885302206.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com