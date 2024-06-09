كوليبالي يُحذر دي بروين ويتغنى بإنجاز الهلال

حذَر كاليدو كوليبالي، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الهلال، البلجيكي دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدم التساهل في مستوى الدوري السعودي للمحترفين.
وأشار كوليبالي في تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية، إلى أن دي بروين عليه أن يدرك أن الدوري السعودي لا يستهان به، إن أراد الانتقال إليه، مشددًا على قوة التنافس في المسابقة.
وعن مشواره مع الهلال قال كوليبالي:” صنعنا التاريخ بإنجاز الانتصارات الممتالية، ولم نفكر في الأمر إلا بعد أن حققنا 12 فوزًا”.
وواصل:” قررت الانتقال إلى الدوري السعودي بعدما شاهدت رونالدو وبنزيما وكانتي يتوجهون إلى هناك”.
وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه كان يتوقع الدوي السعودي سهلاً على مستوى المنافسة، ولكنه فوجئ بالمستويات الكبيرة للاعبين والأندية بشكل عام. وفق “سبورت 24”.