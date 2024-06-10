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جديد المحليات > 64.2 مليار ريال نمو أصول قطاع شركات التمويل
10/06/2024   4:23 م

64.2 مليار ريال نمو أصول قطاع شركات التمويل

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كشف البنك المركزي السعودي “ساما” عن ارتفاع إجمالي أصول قطاع شركات التمويل إلى 64.2 مليار ريال، مرتفعا عن العام السابق بنسبة 13%.

وأوضح “ساما” في تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري لعام 2023م، أن رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل ارتفع بما يقارب 6% ليصل إلى 15.5 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.7 مليار ريال، منخفضا 11% مقارنة بالعام السابق.

وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12% ليصل إلى 84.7 مليار ريال. كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48% ليصل إلى 31 مليار ريال.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20%، وقطاع الشركات 3%. وفق “أخبار 24”.

وأشار التقرير إلى تجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6 آلاف موظف وموظفة منهم 86% سعوديون بنهاية عام 2023م.

64.2 مليار ريال نمو أصول قطاع شركات التمويل

جديد المحليات
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