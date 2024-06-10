“إثراء” يفتح التسجيل بمبادرة “الشرقية تبدع”

فتح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء)، باب التسجيل للمشاركة في المبادرة السنوية “الشرقية تبدع”، بنسختها الخامسة، وذلك لمدة شهر، ليتم تفعيل أنشطة المبادرة على مدى 23 يومًا خلال الفترة (1 – 23 نوفمبر 2024م) في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
وأوضح المركز أن المبادرة تأتي استكمالًا للنجاح الكبير في السنوات الماضية، من خلال تفاعل ومشاركة القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي ببرامج وأفكار ومواد إبداعية، في سعي لأن تكون إحدى أهم مبادرات الشراكات المجتمعية، بهدف تحفيز النشاطات الإبداعيّة لمختلف الجهات والقطاعات، لإحداث نقلة نوعيّة في المجال الإبداعي والثقافي، وخلق بيئة مكتشفة ومطورة للمواهب، لتصبح الشرقيّة وجهة الإبداع، ووِجهةً للسياحة الإبداعيّة في المملكة.
وتمتلك المنطقة الشرقية موروثا هائلا من الثقافة والفنون، التي يمكن استثمارها في صناعات إبداعية مجدية اقتصاديًا تثري القطاع وتسهم في دفع عجلته واستدامة مخرجاته، كما تأتي لتكون أداة تحويلية تعمل على تغيير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كون الاقتصاد الإبداعي يشكل مصدرًا من مصادر التقدم الاقتصادي.
وتسعى المبادرة إلى بناء تحالفات استراتيجية تعزز العمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والذي يصب في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية بين الجهات والأفراد لتحقيق التكامل للنهوض بالمجتمع وجميع مؤسساته.
يذكر أن المبادرة في نسخها السابقة لقيت إقبالًا للمشاركة مع أكثر من 700 جهة ومنشأة وبأكثر من 2300 مشاركة إبداعية و55 شريكًا استراتيجيًا وخمسة شركاء رئيسيين، فيما تنوعت المشاركات بين ورش عمل وحوارات متنوعة وأنشطة حرفية وفنية ومعرفية ومعارض وعروض مختلفة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن التسجيل في المبادرة متاح من خلال صفحة المبادرة على الموقع الإلكتروني لمركز (إثراء) من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية، حيث تستقبل المبادرة المشاركات الإبداعية من قطاعات (الشركات، والتعليم، والمطاعم والمقاهي، والقطاع الاجتماعي، والرياضي، والفنون، والتجارة، والقطاع اللوجستي).