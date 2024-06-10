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جديد المحليات > “هيئة النقل” لحملات الحج: بطاقة السائق ضرورية
10/06/2024   4:24 م

“هيئة النقل” لحملات الحج: بطاقة السائق ضرورية

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أكدت الهيئة العامة للنقل على جميع حملات الحج والعمرة، ضرورة إصدار بطاقة “سائق” لجميع السائقين في أنشطة النقل بالحافلات، ونقل البضائع، وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات المستخدمة في موسم الحج، وذلك من خلال بوابة لوجستي الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن “بطاقة سائق” تهدف لضمان توفر الكفاءة المهنية لدى السائقين، وكذلك تعزيز مستويات السلامة والأمان في جميع خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضافت أن بطاقة السائق متاحة للاحتياج الموسمي “في مواسم الحج والعمرة” لمن يحملون تأشيرة سائق حافلة موسمي، ويتم إصدارها للسائقين في نشاط النقل المتخصص ومدتها 90 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن بطاقة السائق السنوية تصدر للسائقين لمزاولة أنشطة النقل المتخصص بالحافلات، والنقل التعليمي، ونقل البضائع، ونقل وسحب المركبات، ومدتها سنة كاملة.

ولفتت الهيئة إلى أن إصدار بطاقة التشغيل للمركبة المستخدمة سواء في وسائل النقل بالحافلات أو الشاحنات أو سيارات الأجرة يضمن جاهزيتها وسلامتها الفنية، وتحقيقها للكفاءة والجودة المطلوبة.

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وفق “أخبار 24”.

“هيئة النقل” لحملات الحج: بطاقة السائق ضرورية

جديد المحليات
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