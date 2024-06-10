منع العمل تحت أشعة الشمس السبت المقبل

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارًا من السبت 15 يونيو الجاري، وحتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2024م.
ويأتي القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية. وفق “أخبار 24”.
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري).
ويمكن الإبلاغ عن المخالفات الخاصة بالقرار من خلال التواصل على رقم الوزارة الموحد (19911)، أو عبر تطبيق الوزارة.
يذكر أن الوزارة سجلت في العام الماضي نسبة امتثال لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، بلغت 95%.