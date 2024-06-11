عمرها 130 عاماً.. وصول أكبر حاجة للمملكة

احتفت الخطوط السعودية بوصول الحاجة الأكبر سناً “سارهودا ستيتي” إلى المملكة والتي تبلغ من العُمر 130 عاماً عبر إحدى رحلاتها.
ونشرت المجموعة السعودية على موقعها الرسمي على منصة “x” عن وصول الحاجة “سارهودا ستيتي” القادمة ضمن حجاج الجزائر عبر الخطوط السعودية.
وكانت المملكة قد استقبلت ضيوف الرحمن في قلب العالم النابض، مكة المكرمة، التي تزهو هذه الأيام بقدوم ضيوف الرحمن، وفي حضنها حيث تفيض مشاعر الإيمان ولحظات السكينة، واحتفت في وقت سابق باكتمال وصول أفواج الحجاج من 16 دولة حول العالم إلى العاصمة المقدسة. وفق “أخبار 24”.