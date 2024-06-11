“أكوا باور” توصي بزيادة رأس المال 7.1 مليار ريال

أعلنت شركة “أكوا باور” توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مالها بمبلغ 7.1 مليار ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.
وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، أن زيادة رأس المال ستسمح لها بترسيخ استراتيجيتها للنمو والتي تهدف إلى مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي.
وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.
وأشارت إلى أن توصية مجلس الإدارة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي أكوا باور في الجمعية العامة غير العادية، مبينة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لطرح أسهم حقوق أولوية وتقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية. وفق “أخبار 24”.
وقدرت الشركة أن متوسط حصتها في الاستثمارات السنوية بين عامي 2024 و2030 سترتفع بشكل كبير إلى 2 مليار دولار – 2.5 مليار دولار سنويًا مقارنة بالفترة السابقة والتي بلغت 1 مليار دولار – 1.3 مليار دولار سنويًا، حيث ستسمح هذه الزيادة في رأس مال الشركة بمواصلة الاستثمار في نمو محفظتها مع الحفاظ على مركز مالي قوي.