الذهب يفقد بريقه والنفط فوق 80 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، مواصلة مكاسبها لليوم الثاني، بفضل آمال ارتفاع الطلب الموسمي على الوقود ومشتريات أمريكية محتملة لزيادة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك رغم ارتفاع الدولار الذي حد من المكاسب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 81.91 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو 0.4%، إلى 78.05 دولار.
وكانت أسعار الخام قد ارتفعت نحو 3% أمس (الاثنين)، إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، مدعومة بتوقعات ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف، على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتوقع محللون في “جولدمان ساكس” ارتفاع خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، مشيرين إلى أن الطلب القوي على النقل خلال الصيف سيدفع سوق النفط إلى عجز في الربع الثالث قدره 1.3 مليون برميل يوميا.
من جهة أُخرى، انخفضت أسعار الذهب مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة. وفق “أخبار 24”.
وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2302.89 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 2320.20 دولار.
ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو المقرر غدا (الأربعاء)، فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 29.22 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6% إلى 962.20 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 893.60 دولار.