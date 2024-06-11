إلزام الجهات الحكومية برفع خدماتها على “توكلنا”

أصدرت هيئة الحكومة الرقمية تعميما للجهات الحكومية كافة باعتماد تطبيق “توكلنا” قناة إضافية إلزامية للخدمات الحكومية.
وأكدت الهيئة على ضرورة إضافة خدمات التطبيقات لدى الجهات الحكومية جميعها إلى تطبيق “توكلنا”، بالتزامن مع إطلاقها أو تحديثها في القنوات الأخرى.
وشددت على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مرحلية لإتاحة الخدمات القائمة كافة المقدمة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية ورفعها عبر بوابة “توكلنا”، مع تحديد قائمة خدمات الحزمة الأولى، المزمع إطلاقها في تطبيق “توكلنا” في عام 2024 بنسبة 30% من إجمالي الخدمات المقدمة في تطبيقات الجهة، على أن ترفق خطة الإطلاق في أسبوعين من تاريخ هذا التعميم.
فيما يتم تحديد قائمة خدمات الحزمة الثانية بنسبة 35% من الخدمات المقدمة في تطبيقات الجهة على أن ترفق خطة الإطلاق قبل نهاية الربع الثالث من عام 2024 ليصبح مجموع ما سيجري إطلاقه من خدمات التطبيقات للجهة 65% في عام 2025، ويجري استكمال إطلاق خدمات التطبيقات كافة لكل جهة بنسبة 100% في تاريخ 1 / 7 / 2026م. وفق “أخبار 24”.
وتضمن التعميم إعداد قائمة بالخدمات الحكومية الرقمية ذات الأثر العالي، التي تكون غير متاحة على تطبيقات الأجهزة الذكية لتضاف ضمن الخطة التنفيذية لدمج الخدمات، وذلك في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ هذا التعميم.
ودعا إلى الالتزام بالضوابط الواردة كافة في وثيقة حوكمة الخدمات المدمجة في تطبيق “توكلنا”، وتسليم الخطة التنفيذية عن طريق مسؤول حساب الجهة في بوابة “توكلنا”، وفي حال عدم وجود حساب مسؤول للجهة على البوابة يمكنكم رفع طلب عبر البريد الإلكتروني TwkpartnersS pport@nic.gov.sa.