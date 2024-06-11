المملكة تستضيف ذوي التوائم السيامية المفصولة للحج

وصل ذوو التوائم السيامية الذين تم فصلهم في المملكة، إلى منطقة مكة المكرمة؛ استعدادًا لأداء مناسك الحج، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
واستقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ذوي التوائم الذين تم فصلهم، وسط خدمات متكاملة تقدمها الوزارة عبر عدد من اللجان.
وتعمل الوزارة من خلال لجان مختلفة، على تجهيز وإعداد جميع الإمكانات لتوفير أفضل الخدمات لهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.
ويأتي حج ذوي التوائم المفصولة، بعد صدور أمر سامٍ باستضافتهم ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
من جانبهم، قدم ذوو التوائم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مكرماتهما المتتالية، بداية من عملية فصل التوائم وحتى استضافتهم لأداء الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
وأعربوا عن امتنانهم لجهود الوزارة، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلين الله أن يجزي القيادة خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.