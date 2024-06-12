رونالدو يتوهج قبل اليورو.. هل اقتربت الـ900؟

تلقى الأسطورة البرتغالي “كريستيانو رونالدو” قائد النصر دفعة معنوية كبيرة قبل المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.
وقاد رونالدو منتخب البرتغال لفوز كبير على أيرلندا 3-0 في آخر الوديات قبل اليورو، حيث تكفل “الدون” بثنائية عزز بهما من أرقامه القياسية والتاريخية.
ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 130 مع منتخب البرتغال ليعزز من صدارته لهدافي المنتخبات عبر التاريخ، لكن رقمًا آخر يبدو أنه يلوح في الأفق بفضل هذه الثنائية. وفق “سبورت 24”.
وارتفعت حصيلة أهداف رونالدو طوال مسيرته إلى 895 هدفًا لتفصله 5 أهداف فقط عن الوصول للهدف رقم 900 في مسيرته.
وجاءت أهداف رونالدو طوال مسيرته على النحو التالي:
450 مع ريال مدريد
145 مع مانشستر يونايتد
130 مع البرتغال
101 مع يوفنتوس
64 مع النصر
5 مع لشبونة