مدرب الأردن: كنّا محظوظين أمام الأخضر

قال المغربي “الحسين عموتة” المدير الفني لمنتخب الأردن إن الحظ لعب دورًا كبيرًا في خروج “النشامى” بفوز ثمين أمام المنتخب السعودي.
وخطف المنتخب الأردني صدارة المجموعة من الأخضر بفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض لحساب الجولة الأخيرة من الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
واعتبر عموتة في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة إن المنتخب الأردني كان محظوظًا في الشوط الأول الذي شهد سيطرة شبه كاملة للمنتخب السعودي.
وأشار عموتة إلى أن المنتخب السعودي فرض إيقاعه وسيطرته على الكرة لكن المنتخب الأردني كان محظوظًا بالخروج من الشوط الأول متقدمًا في النتيجة، لافتًا إلى أن لاعبيه حاولوا تدارك الأمر في الشوط الثاني ومبادلة لاعبي المنتخب السعودي الكرة.
وأضاف مدرب الأردن أن الطريقة التي خاض بها اللقاء كانت مثالية حيث استغل اندفاع المنتخب السعودي، لكنه شدد على أن لاعبيه عانوا كثيرًا من أجل الحفاظ على النتيجة أمام منتخب قوي. وفق “سبورت 24”.
وضمن المنتخبان التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية قبل مباراتهما التي حسمها النشامى.
وانتزع المنتخب الأردني الصدارة بفارق الأهداف عن نظيره السعودي بعد تساوي الطرفين في مجموع النقاط بالرقم 13.