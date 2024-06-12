خطوة نحو مشروع توسعة ‫مسجد قباء

بدأت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، خطوة جديدة ضمن برنامج تأهيل المقاولين لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعمارة وتوسعة مسجد قباء، حيث دعت الشركات والمؤسسات المختصة في الإنشاءات العامة والتشييد وبناء المرافق العامة إلى المشاركة في برنامج تأهيل المقاولين المشاركين في تنفيذ المشروع.
وأوضحت الهيئة، أن آخر موعد لاستلام الاستفسارات في تاريخ 1445/12/20 وآخر موعد لتقديم وثائق التأهيل هو 1445/12/26، وأن تقييم وثائق التأهيل يكون بتاريخ 1445/07/03، داعية الراغبين للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل زيارة منصة اعتماد.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، كما وجّه بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويهدف مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ 50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ، إذ يُعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة.