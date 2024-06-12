نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > النيابة: خداع الحجاج بمنتجات مغشوشة عقوبته السجن سنتين
12/06/2024   11:12 م

النيابة: خداع الحجاج بمنتجات مغشوشة عقوبته السجن سنتين

+ = -
64

أكدت النيابة العامة أن المنتجات التجارية المعدة للحجاج، تحظى بحماية عدلية تجاه أي سلوك من شأنه الغش بها، أو عدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضحت أن كل من باع للحجاج منتجات مغشوشة أو صنع لهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وتعمل عدد من الجهات، بينها وزارة التجارة، على متابعة أداء مهامها خلال موسم الحج، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن على الأسواق قبل أداء مناسك الحج وبعدها، من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

السجن سنتين وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال

وفق “أخبار 24”.

 

النيابة: خداع الحجاج بمنتجات مغشوشة عقوبته السجن سنتين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885302678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com