النيابة: خداع الحجاج بمنتجات مغشوشة عقوبته السجن سنتين

أكدت النيابة العامة أن المنتجات التجارية المعدة للحجاج، تحظى بحماية عدلية تجاه أي سلوك من شأنه الغش بها، أو عدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة.
وأوضحت أن كل من باع للحجاج منتجات مغشوشة أو صنع لهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وتعمل عدد من الجهات، بينها وزارة التجارة، على متابعة أداء مهامها خلال موسم الحج، حيث تواكب توافد ضيوف الرحمن على الأسواق قبل أداء مناسك الحج وبعدها، من خلال تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة الحالة التموينية في الأسواق ومنافذ البيع، وحماية وحفظ حقوق المستهلكين.
وفق “أخبار 24”.