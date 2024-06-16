وليّ العهد: سنواصل تقديم كل ما يخدم قاصدي الحرمين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، استقبل وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، الأمراء، ومفتي عامّ المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.
وقد ألقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: “يَسُرُّنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن نهنئكم وجميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا جميعاً بالخير والأمن والازدهار.
وأضاف، “أن ما تبذلونه من جهود عظيمة وأعمال كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام له أثر بالغ في التيسير على الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم وإتمامها بكل يسر وسهولة، وستواصل الدولة بجميع قطاعاتها المعنية ـ بإذن الله تعالى ـ تقديم كل ما من شأنه أن يخدم قاصدي الحرمين الشريفين، ويعينهم على تأدية عباداتهم بأمن وطمأنينة، ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع، وأن يديم علينا نعمه، وكل عام وأنتم بخير”.
وألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، نوه خلالها بما وفّرته الدولة من مقومات النجاح عبر تسخير جميع الطاقات البشرية والآلية وما توصلت إليه التقنية الحديثة من برامج الذكاء الاصطناعي مما أسهم في تيسير أعمال الحج وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام واختصار الكثير من الجهد والوقت وساعد في جودة الخدمات.
وأوضح أنه كان لدقة تنفيذ الخطط الأمنية التي بنيت وفقاً لمعايير وأُسس الجـودة في التخطيط والتنظيم أثرها في نجاحِ حج هَذَا العَامِ حَتَّى هَذه اللحظة، مُدْرِكِينَ توجيهاتِ القيادة الحكيمة وحرصَها عَلَى تَقْديم أَرْقَى الخدمات لضيوفِ الرَّحْمَنِ.
بعد ذلك ألقى العقيد مشعل بن محماس الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة، عقب ذلك تشرف الجميع بالسلام على سمو ولي العهد، وفي ختام حفل الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع ولي العهد. وفق “أخبار 24”.
حضر حفلَ الاستقبال، الأميرُ مشعل بن ماجد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظ جدة، والأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان، والأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع.