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جديد المحليات > تصعيد 36 مليون سلعة تموينية للحجاج في منى
16/06/2024   6:50 م

تصعيد 36 مليون سلعة تموينية للحجاج في منى

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صعّدت وزارة التجارة أكثر من 36 مليون سلعة تموينية لضيوف الرحمن في مشعر منى اليوم العاشر من ذي الحجة 1445هـ أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة مواصلة الفِرَق الميدانية للوزارة المنتشرة في المشاعر المقدسة تغطية الحالة التموينية لضيوف الرحمن بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية لحجاج بيت الله الحرام، ضمن خطة موسم حج هذا العام بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.

وتُشرف وزارة التجارة على سلاسل الإمداد التمويني وفقًا لاختصاصاتها، بالإضافة إلى أدوارها الرقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر والعاصمة المقدسة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

تُشرف وزارة التجارة على سلاسل الإمداد التمويني

تُشرف وزارة التجارة على سلاسل الإمداد التمويني

وفق “أخبار 24”.

تصعيد 36 مليون سلعة تموينية للحجاج في منى

جديد المحليات
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