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جديد المحليات > 5.61 ألف تيرابايت استهلاك البيانات يوم عرفة
16/06/2024   6:50 م

5.61 ألف تيرابايت استهلاك البيانات يوم عرفة

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كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية اليوم عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة 1445هــ، حيث بلغ إجمالي عدد المكالمات 42.2 مليون مكالمة، منها 36.3 مليون مكالمة محلية، و5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة إجمالي استهلاك البيانات البالغ 5.61 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة أكثر من 2.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات (761.93 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميجابايت/ مشترك.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 386.66 ميجابت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميجابت/ثانية.

يُشار إلى أن قطاع الاتصالات والتقنية يلبي سعة الاستهلاك العالية بأعلى معايير الجودة وَفْق تطلعات القيادة، حيث يتيح من خلال تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية سرعات تحميل عالية، وضمان تمرير المكالمات المحلية والدولية التي يجريها ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.

وصل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميجابت/ثانية

وصل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميجابت/ثانية

وفق “أخبار 24”.

5.61 ألف تيرابايت استهلاك البيانات يوم عرفة

جديد المحليات
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