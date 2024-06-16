وزير الداخلية يدشن قيادة المجاهدين بعرفات

دشّن وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف اليوم، قيادة الإدارة العامة للمجاهدين في مشعر عرفات.
واطلع وزير الداخلية خلال التدشين على عرض وثائقي عن المبنى الذي تم تجهيز مرافقه وفق أحدث المعايير الفنية والأمنية التي من شأنها الإسهام في تمكين منسوبي الإدارة العامة للمجاهدين وفرقها الميدانية من تأدية مهامهم في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.
كما استعرض الأمير عبدالعزيز بن سعود نتائج تنفيذ مهام الإدارة العامة للمجاهدين في مهمة الحج، مستمعًا لشرحٍ موجز قدمه مدير عام المجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي، الذي أوضح خلاله نتائج تنفيذ مهام الإدارة المساندة لمنع محاولات دخول مخالفي أنظمة الحج عبر المنافذ الفرعية والأودية المؤدية إلى مكة ومشعر عرفات، بالإضافة إلى حماية مسار قطار الحرمين، وما أسند إليها من مهام أمنية في منشآت حيوية.
ومن جهة أخرى وقف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على سير العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، والخدمات الصحية التي تقدمها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لهذا العام. وفق “أخبار 24”.
وزار وزير الداخلية خلال جولة قام بها في المستشفى عدداً من المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية، واطمأن على وضعهم الصحي، داعياً الله أن يلبسهم ثوب الصحة والعافية، ويمن عليهم بالشفاء العاجل، مقدماً لهم التهنئة بعيد الأضحى، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع، وهم ينعمون بالأمن والصحة والعافية.
رافق سموه خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود.