أكثر المدربين قيادةً للمباريات في دوري روشن

ينفرد التونسي فتحي الجبال برقم قياسي على مستوى دوري المحترفين السعودي منذ موسم 2008-2009.
ويعتلي الجبال قائمة المدربين الأكثر قيادة للمباريات في دوري المحترفين برصيد 235 مباراة، حيث سبق وأن تولى المهمة الفنية لناديي الأهلي والفتح.
و حسب الحساب الرسمي لدوري روشن عبر “إكس” ياتي في المرتبة الثانية البرازيلي بريكيلس شاموسكا مدرب التعاون والشباب والهلال والفيصلي السابق، ونيوم الحالي، برصيد 174 مباراة. وفق “أخبار 24”.
ويحتل الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الفيحاء السابق واتحاد كلباء الإماراتي الحالي، المرتبة الثالثة بـ 120 مباراة قادها في دوري المحترفين السعودي.