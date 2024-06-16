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جديد المحليات > صقور الجو.. أمان في سماء المشاعر
17/06/2024   1:41 ص

صقور الجو.. أمان في سماء المشاعر

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واصل طيران القوات الجوية الملكية السعودية جولاته المستمرة في موسم الحج، ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة لدعم جهود وخطط جميع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.

وحرصت الطائرات على رصد ما يعيشه ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.

يشار إلى أن القوات الجوية تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية في المشاعر المقدسة لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى، وتأمين الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية لتنفيذ الخطة الأمنية، بالإضافة إلى تغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة.

القوات الجوية تتولى مسؤولية الإشراف على الحركة الجوية في المشاعر

القوات الجوية تتولى مسؤولية الإشراف على الحركة الجوية في المشاعر

القوات الجوية تتولى مسؤولية الإشراف على الحركة الجوية في المشاعر

القوات الجوية تتولى مسؤولية الإشراف على الحركة الجوية في المشاعر

القوات الجوية تتولى مسؤولية الإشراف على الحركة الجوية في المشاعر

وفق “أخبار 24”.

صقور الجو.. أمان في سماء المشاعر

جديد المحليات
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