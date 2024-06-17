“الصحة” للحجاج: تجنبوا الجمرات حتى الـ4 عصراً

أوصى المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي الحجاج بتجنب الذهاب إلى منشأة الجمرات والخروج تحت أشعة الشمس خلال الفترة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 عصراً، نظراً لارتفاع درجة الحرارة.
وفي ذات السياق أشارت وزارة الصحة إلى أن المشاعر المقدسة تسجل اليوم (الاثنين) أعلى درجات الحرارة منذ بدء موسم الحج بدرجة قد تصل إلى 49 درجة مئوية.
ودعت الوزارة الحجاج إلى تجنّب الإجهاد الحراري بحمل المظلة والإكثار من شرب الماء، مبينة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة ولفتراتٍ طويلة، يشكل خطرا على الصحة. وفق “أخبار 24”.