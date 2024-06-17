النصر يضع شرطاً لرحيل ماني

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مستقبل لاعب النصر، الدولي السنغالي ساديو ماني، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.
قرر النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، الرحيل عن الدوري السعودي، بحسب تقرير صحفي.
وأكدت صحيفة “todofichajes” الإسبانية، أن ساديو ماني قرر الرحيل عن دوري روشن في إطار الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت، أن قائد منتخب السنغال لا يرغب في الاستمرار داخل النصر، مشيرة إلى أن هناك أندية عديدة خارج السعودية، ترغب في التعاقد مع ماني، خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها فنربخشة التركي. وفق “سبورت 24”.
وأشارت إلى أن النصر حدد قيمة رحيل ماني عن الفريق بمبلغ 15 مليون يورو.