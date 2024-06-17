نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > النصر يضع شرطاً لرحيل ماني
17/06/2024   11:44 م

النصر يضع شرطاً لرحيل ماني

+ = -
59

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مستقبل لاعب النصر، الدولي السنغالي ساديو ماني، في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.

قرر النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، الرحيل عن الدوري السعودي، بحسب تقرير صحفي.

وأكدت صحيفة “todofichajes” الإسبانية، أن ساديو ماني قرر الرحيل عن دوري روشن في إطار الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت، أن قائد منتخب السنغال لا يرغب في الاستمرار داخل النصر، مشيرة إلى أن هناك أندية عديدة خارج السعودية، ترغب في التعاقد مع ماني، خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها فنربخشة التركي. وفق “سبورت 24”.

وأشارت إلى أن النصر حدد قيمة رحيل ماني عن الفريق بمبلغ 15 مليون يورو.

النصر يضع شرطاً لرحيل ماني

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885303267.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com