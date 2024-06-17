فسح مليون رأس من المواشي لإدخالها إلى مكة

كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” أن إجمالي المواشي المفسوحة للدخول إلى العاصمة المقدسة عبر منافذ فرق السيطرة على الأمراض الوبائية بعد الكشف عليها بلغ أكثر من مليون رأس من المواشي منذ بداية موسم الحج.
وأوضح المركز أنه يتأكد من صحة وسلامة المواشي الواردة وفق سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تقوم بها فرق السيطرة على الأمراض الوبائية والموزعة على 7 منافذ مؤدية إلى العاصمة المقدسة، إلى جانب دور فرق مكافحة نواقل الأمراض والصحة النباتية، للحد من مخاطر الآفات النباتية والأمراض الحيوانية.
وأشار إلى تكثيف جهود العاملين في المركز منذ بداية الموسم وحتى الآن لخدمة ضيوف الرحمن وضمان سلامة الأضاحي، حيث بلغ عدد جولات التقصي والمكافحة لنواقل الأمراض 2.7 ألف جولة، إضافة إلى 535 جولة على الأسواق والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة.
ولفت إلى جهود العاملين بفرق الصحة النباتية في الاستكشاف عن الجراد الصحراوي والجندب الأسود والنطاط، بمساحة مستكشفة بلغت 23.1 ألف هكتار، فضلاً عن دور التوعية والتثقيف من خلال حملة “وقاء يهتم بأضحيتك” في محافظات المنطقة لإيضاح الممارسات الصحية للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من ألفي مستفيد.
وفق “أخبار 24”.