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جديد المحليات > النفط عند أعلى مستوى خلال أسابيع
18/06/2024   11:48 ص

النفط عند أعلى مستوى خلال أسابيع

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قفزت أسعار النفط، نحو دولارين للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها عند التسوية منذ أكثر من شهر؛ لتعزز مكاسب الأسبوع الماضي وسط تفاؤل حيال نمو الطلب خلال الأشهر المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 1.88 دولار أو 2.4 % إلى 80.33 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أبريل الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار أو 2% إلى 84.25 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل أيضاً.

وأظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الجمعة، أن المستثمرين أعادوا شراء بعض عقود النفط التي باعوها خلال الأسبوع السابق. وفق “أخبار 24”.

النفط عند أعلى مستوى خلال أسابيع

جديد المحليات
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