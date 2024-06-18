أعياد المناطق.. تراث وعروض وسياحة

أدخلت الفعاليات المتنوعة التي جرى تنظيمها في عدة مناطق الفرح والبهجة والسرور في نفوس الحاضرين، حيث امتازت بالكثير من التنوع في ظل إقامة بعضها بالأماكن السياحية والتراثية.
وشكلت الأماكن السياحية والتراثية بالمنطقة الشرقية، وجهة رئيسة للأفراد والعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تضم المنطقة العديد من هذه الأماكن التي يقضي فيها الزوار وقتًا ممتعًا، من خلال استكشاف التراث الشعبي والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والحضور أو المشاركة في الفعاليات المقامة.
ويمكن للمتنزهين زيارة جبل القارة وجبل الشعبة ومدينة جواثا السياحية وسوق القيصرية الشعبي التراثي، وكذلك قصر إبراهيم ومنتزه الملك عبدالله البيئي إضافة إلى بحيرة الأصفر وشاطئ العقير وغيرها من الأماكن.
وشهدت نجران، تفاعلاً من الأسر والأطفال مع الاحتفالات التي تشهدها المنطقة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وسط مظاهر من الفرح والسرور والبهجة ترتسم على محياهم.
وفي حائل تنوعت الفعاليات والاحتفالات المتنوعة لأمانة المنطقة بحديقة بهجة ومنتزه الأمير سعود بن عبد المحسن بمدينة حائل على مدار ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت الفعاليات أهالي المنطقة والزوار والسياح المتواجدين من أسرهم وأصدقائهم بمدينة حائل بالهدايا والعيديات والعديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والعروض المسرحية والعرضة السعودية وفنون شعبية ومنطقة الأطفال.
وينتظر أن تستقطب العروض الفنية الفلكلورية المتنوعة، الزوار في عيد الأضحى بحائل على مدار 3 أيام، حيث تقام في منتزه السلام ضمن مشاركة الأمانة المجتمعية المتنوعة في برنامج جودة الحياة وأنسنة المدن. وفق “أخبار 24”.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة المهندس سعود آل علي، أن فعاليات العروض الفلكلورية والفنية تشمل الفلكلور المصري والأسباني والهندي والفرنسي، وكذلك عروض الطبول المضيئة وعروض المهرج وعروض البالية المضيئة وعرض الهيب هوب والدبكة وعرض الأبطال.
وتتضمن الفعاليات التي جاءت تحقيقاً لأهداف أمانة حائل في مشاركة أفراد المجتمع جهود الارتقاء بجودة الحياة، العديد من ألعاب وبرامج الأطفال المتنوعة، وعربة المأكولات، والضيافة السعودية، تنظيم هذه الفعاليات.